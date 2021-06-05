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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Basın Ekspres'te seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Basın Ekspres'te seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Aracın alev alev yanması

Yangına Müdahale 

-Araçtan görüntü

( İSTANBUL )- Seyir halindeyken alev alan kamyonet itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü İSTANBUL

- Basın Ekspres yolunda seyir halinde bulunan İBB'ye ait bir kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay Basın Ekspres Yolu Çobançesme Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kamyonetten yolda seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu gören kamyonetin sürücüsü, hemen sağa çekerek kamyoneti durdurdu. Bu sırada alevler bir anda aracın ön kısmını sardı. O anda olay yerinden geçmekte olan Bahçelievler Belediyesi'ne ait bir su tankeri de durarak yardıma koştu. Tankerden uzatılan hortumla yangına müdahale edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede söndürdü. Kamyonet kullanılamaz hale geldi.
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