Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Basık otomobili ile yerdeki karı böyle küredi

Basık otomobili ile yerdeki karı böyle küredi

Cep telefonu görüntüsü

Kar Küreme Aracı İlginç Görüntü Cep Telefonu Kar Yağışı Modifiye 

-Modifiyeli aracın karları küremesi

( SAKARYA )- Sakarya’da şaşırtan kar küreme aracı SAKARYA

- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde modifiye ettiği aracı ile kar küreyen vatandaş şaşkınlık oluşturdu. Akyazı ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında bir vatandaş, modifiye ettiği Tofaş marka otomobili ile kar küredi. Akyazı Sanayi Sitesi’nde modifiye işi yapan Ercan Küçükakyüz’ün, Ada Caddesi üzerinde modifiye ettiği Tofaş marka otomobili ile kar küremesi ilginç görüntüler oluşturdu. Küçükakyüz, amortisör sistemine monte ettiği yay sistemi ile alçalttığı aracının önü ile karları adeta bir kepçe gibi küredi. O anlar ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. (BCT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı