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Başıbüyük Ormanında korkutan yangın
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başıbüyük Ormanında korkutan yangın

Başıbüyük Ormanında korkutan yangın

Yanma anları

Ormana Yangın Ormanlı Helikopter Yükselen 

-Yangına müdahale
-Yanan alandan detay
-röportaj

( İSTANBUL )- Tahtaların yanmasıyla başlayan yangın ormana da sıçradı İSTANBUL

- Maltepe’de Başıbüyük Ormanında bulunan bir hurdalıktaki tahta ve ahşap parçalarının alev almasıyla yangın çıktı. Alevler, ormanlık alana da sıçrayarak ağaçlara sirayet etti. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Olay, saat 11.45 sıralarında Maltepe’de Başıbüyük Ormanı içerisinde bulunan bir hurdalıkta ahşap ve tahtaların tutuşmasıyla yaşandı. İddiaya göre hurdalıkta yanan ahşap ve tahtalardan yükselen alevler ormanlık alana da sıçrayarak ağaçlara sirayet etti. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan yangın söndürme helikopteri ile ve karadan müdahale edildi. Yangın yapılan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı. Olaya tanık olan Fahrettin Us, “Ben geldiğimde ağaçlar yanıyordu. Daha önceden de yandı. Ormana giriş yasak ama büyük ihtimalle aşağıdaki tellerden girdiler. İtfaiye geldi alevler bayağı büyüktü. Geldiler söndürdüler. Herkes eline kürek vesaire ne varsa aldı geldi” dedi.
(CGK-
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