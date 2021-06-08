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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Başıboş köpekler yaklaşık 50 küçükbaş hayvanı telef etti

Başıboş köpekler yaklaşık 50 küçükbaş hayvanı telef etti

Vatandaş tarafından çekilen görüntüler

Karya Köpek Kapalı Alan Cep Telefonu Hayvan 

-Hayvanları telef edilen kadının yardım istediği ve telef olan hayvanlarını çektiği görüntüler

( SAKARYA )- Hayvanları telef edilen kadın, isyanını cep telefonuyla kaydetti SAKARYA

- Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde aralarında tavuk ve ördeklerin bulunduğu 50 küçükbaş hayvanı köpekler tarafından telef edilen Şerife Açıkgöz isimli kadın kaydettiği videoda, “Her yıl malımız telef oluyor, kimse bir şey yapmıyor. Hayvan severler tavuk mu sevmiyor neden susuyorlar” diyerek yetkililerden yardım istedi.Edinilen bilgiye göre, sabah hayvanlarına yem vermek için kümese giden vatandaşlar hayatlarının şokunu yaşadı. İçeri girdiklerinde tavuk ve ördeklerin parçalanarak telef olduğunu gören hayvan sahipleri, durumu yetkililere bildirdi. 10'dan fazla köpeğin etrafı telle çevrili alana girip hayvanları telef ettiği belirlendi. Benzer olayları her yıl yaşadıklarını ifade eden Şerife Açıkgöz, üzücü manzarayı cep telefonuyla kaydederek duruma isyan etti. Açıkgöz, “Ben Kaynarca'dan bir vatandaşım. Bu her yıl yaşadığımız bir mağduriyet. Biz bunu ilk defa yaşamıyoruz. İlçe merkezi burası. Sabah saatlerinde bu manzarayla karşılaştım. Bu konuda yardımınızı desteğinizi bekliyorum. Bu hayvan sever, köpek sever arkadaşlarımız tavuk mu sevmiyor ben anlamadım? Her yıl böyle bir ziyanlık yaşıyoruz. Bu şekilde bir rezillik. Malımız ziyan oluyor. 10 tane köpek avluyla kapalı alana girerek 50 tane küçükbaş tavuk, ördek cinsini bu şekilde telef etmiş. Biz bu konuda yetkililerden yardım ve destek bekliyoruz” diye konuştu.
Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
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