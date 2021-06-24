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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başıboş büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı

Başıboş büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı

-Hayvan sürüsünün yolda ilerlemesi

Büyükbaş Hayvan Hayvan 

--Araçların durması
--Sürücülerin kornaya basması
--Sürüden görüntüler

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde trafiğin yoğun olduğu caddede başıboş gezen büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Şehit Piyade Astsubay Serkan Ciddioğlu Caddesi üzerinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde yola çıkan başıboş büyükbaş hayvan sürüsü sürücülere zor anlar yaşattı. Yol ortasında ilerleyen sürü, araçların önüne çıkarak trafiği engelledi. Sürücüler de kornaya basarak hayvanları yoldan çıkarmak için uğraştı. Hayvan sürüsü bir süre sonra yoldan çıktı. (AG-
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