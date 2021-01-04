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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Başıboş at trafiği birbirine kattı

- Başıboş at trafiği birbirine kattı

Atın gitmesi detay

Kamera Cep Telefonu Sanayi Sitesi 

-Atın araca çarpması detay
-Sürücülerin korku yaşaması detay
-Karşı şeride geçmesi detay

( İSTANBUL ) Başıboş at trafiği birbirine kattı- Arkasında bulunan araba ile karayolunu savaş alanına çevirdi- Sürücülere korku dolu anlar yaşattı- Yaşanılanlar cep telefonu kamerasında İSTANBUL

- Küçükçekmece’de karayolunda hızla ilerleyen başıboş at trafiği birbirine kattı. Arkasına bağlı bulunan arabası ile sürücülere korku dolu anlar yaşatan at bir araca da maddi hasar verdi. At bir süre sonra karşı şeride geçerek gözlerden kayboldu. Olay, Küçükçekmece Aymakoop sanayi sitesi cıvarı mevkinde sabah saatlerinde yaşandı. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde karayolunda arkasında arabası bağlı olan bir atın hızla yol aldığı görüldü.
Hiçbir şeye aldırış etmeden süratle giden at adeta sürücülere korku dolu anlar yaşattı. At bir süre gittikten sonra bir araca arkadan çarparak maddi hasar da verdi. Çarpamaya rağmen durmayan at bu kez orta şeritten atlayarak karşı şeride geçti. Burada araçların karşısından gelen at sürücülere tehlike dolu anlar yaşattı. At bir süre sonra gözden kayboldu. (EG-
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