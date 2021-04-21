Başı dönen inşaat işçisi 2. kattan merdiven boşluğuna düştü

--Polis ekiplerinden detaylar

--Diğer detaylar



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, başının dönmesi nedeniyle 2. kattan merdiven boşluğuna düşerek yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Nil Caddesi üzerindeki bir inşaat içerisinde meydana gelen olayda, 2. katta çalışan S.T., başının dönmesi sonucu dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı adam hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de inşaat içerisinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (EK-AÖ-



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