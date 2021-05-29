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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Başhekim Özyaşar trafik kazası geçirdi

Başhekim Özyaşar trafik kazası geçirdi

Kaza yeri detay

( BURSA ) BURSA

Trafik Kazası Sulama Kanalı Direksiyon 


- Bilecik Osmaneli Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Özyaşar, İznik-Adapazarı yolu Çiçekli istikametinde kaza geçirdi.Kaza, 18.30 sıralarında İznik Çiçekli yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 FCZ 91 plakalı otomobili ile seyir halinde olan 42 yaşındaki Başhekim Güliz Özyaşar, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracıyla sulama kanalına çarpan sürücü tarlaya uçtu. Başından yaralanan Özyaşar, olay yerine gelen ambulans ile İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İznik Devlet Hastanesinde doktorluk ve başhekim yardımcılığı yapan Güliz Özyaşar, Bursa’ya sevk edildi.
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