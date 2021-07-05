Başbağlar şehitleri anıldı

-- Dua edilmesi ve vatandaşlar



( ERZİNCAN ) - ERZİNCAN



- Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 33 vatandaş, düzenlenen törenle anıldı. Başbağlar köyü Kültür evi önünde düzenlenen törene Vali Mehmet Makas, Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Kadim Durmaz, eski Bakan Hasan Gemici, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Cem Vakfı Genel Başkanı Süleyman Güzel, Hür Dava Partisi Genel Başkan Yardımcısı Metin Kaya, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayat, il ve ilçe protokolü ile köy sakinleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar, "Bundan tam 28 yıl önce, 5 temmuz 1993 pazartesi günü akşam ezanı okunduğu vakitte, köyümüze gelen hain teröristlerin köyümüzde soykırımı andıran bir katliam sonucunda şehit ettikleri 33 vatandaşımız için düzenlenen anma törenimize iştirak ederek acımızı paylaşan tüm konuklarımızı şehitlerin huzurunda saygıyla selamlıyorum. Yüzyıllardır vatanımız üzerinde hain planları olan ve devletimizin güçlenmesini, halkın refah seviyesinin yükselmesini istemeyen, haçlı zihniyetli dış odakların uşaklığını yapan terör örgütlerinin hain saldırılarının, 2 temmuz 1993 tarihinde önceden hazırlanmış ve kurgulanmış olarak sahneye konulan Sivas Madımak otelinde ve üç gün sonra köyümüzde yapılan katliamın asıl amacının milletimizin birlik ve bütünlüğüne, vatandaşlarımız arasına ayrılık tohumları atarak devletimizi zayıf düşürmek suretiyle bölmek olduğu günümüze kadar yapılan tüm terör saldırılarında açıkça görülmüştür. Yaşadığımız bu katliamın üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen Başbağlar köyü mazlumları, hâlâ yitirilen haklarını, kaybedilmiş canların kanlarının yerde kalmaması için, bu katliamın sorumlularının adalet önünde hesap vermeleri için hukuki mücadelesini bugüne kadar meşru zeminlerde devam ettirmiştir.” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından program şehitlikte devam etti. Burada şehitlik önüne karanfil bırakan protokol üyeleri dua etti. (EFS-AA)

