Başarıları ile bilinen okulun öğrencileri sıralarına kavuştu

( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Miniklerin duydukları mutluluk, sevinç ve heyecanlarını paylaştılar- Hürriyet İlkokulu öğrencisi Aynehir Demirtepe:- “Yeşil tahtayı çok özlemişim” ESKİŞEHİR



- Kademeli normalleşme kapsamında tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı.

Uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarılarla adını duyuran Eskişehir Tepebaşı Hürriyet İlkokulu öğrencileri, okula döndükleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kademeli normalleşme kapsamında yaptığı açıklamanın ardından bugün tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başladı.

Ders zilinin çalmasıyla aylar sonra öğrenciler sıraları doldurdu. Adını Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda elde ettiği derecelerle ve Asya Sudoku Şampiyonasında ilk 37’ye giren öğrencisiyle duyuran Eskişehir Tepebaşı Hürriyet İlkokulu öğrencileri, okula kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Ders öncesi ve ders aralarında arkadaşlarıyla doyasıya oynayan minikler keyifli vakit geçirdiği gözlendi. Zilin çalmasıyla sınıflara koşuşturan öğrenciler, sosyal mesafeye dikkat ederek derslerini işlediği dikkatlerden kaçmadı. "Öğretmenlerimle buluştuğum için çok mutluyum" Asya Sudoku Şampiyonasında derece elde eden öğrencilerden birisi olan Efe Can Özdemir, okulların yüz yüze eğitime başlamasından duyduğu mutluluk, sevinç ve heyecanını paylaştı. Yüz yüze eğitimi daha çok sevdiğini ve daha faydalı olduğunu dile getiren Efe Can Özdemir, “Hürriyet İlkokulunda 4’üncü sınıfa gidiyorum. Okulların açılması çok güzel. Yüz yüze eğitimi seviyorum. Yüz yüzeyken daha çok şey anladığımı düşünüyorum. Öğretmenlerimle buluştuğum için çok mutluyum. Arkadaşlarımı buluşup okula gittiğim için çok mutluyum” diye konuştu.

"Korona olduğu için öğretmenlerimin yanaklarını sıkamadım" Hürriyet İlkokulunda okuyan başka bir öğrenci Aynehir Demirtepe ise yeşil tahtayı çok özlediğini dile getirdi. Esprili bir şekilde, Korona virüsten dolayı öğretmenlerinin yanağını sıkamadığını söyleyen Demirtepe, şu şekilde konuştu: “Hürriyet İlkokulunda okuyorum. Öğretmen ve arkadaşlarımı gerçekten çok özlemişim. Onun dışında dersleri ve yeşil tahtayı çok özlemişim. Zaten sınıfa girer girmez bütün arkadaşlarım tahtaya yazı yazdı. Öğretmenlerimle özlem gidermeye çalıştık, ama korona olduğu için yanaklarını sıkamadım. Genel olarak çok mutluyum.”