Başakşehir’in bilinmeyen tarihi gün yüzüne çıktı

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( İSTANBUL )- “Devlet-i Aliyye’den Cumhuriyet’e Osmanlı Arşiv Belgelerinde Başakşehir” eseri ile ilçenin tarihi gün yüzüne çıktı İSTANBUL



- Başakşehir Belediyesi’nin Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla hazırlanan ve 582 sayfadan oluşan “Devlet-i Aliyye’den Cumhuriyet’e Osmanlı Arşiv Belgelerinde Başakşehir” eseri ile ilçenin tarihi gün yüzüne çıktı. Başakşehir Belediyesi Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü kapsamlı çalışmalardan yola çıkarak ilçenin tarihine yönelik önemli bir eser hazırladı. Yürütülen çalışma ile 582 sayfadan oluşan ‘Devlet’i Ali’yye’den Cumhuriyet’e Osmanlı Arşiv Belgelerinde Başakşehir’ adlı eser ortaya hazırlandı. İlçenin tarihini gözler önüne seren eser için Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde sergi düzenlendi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun açılışı pandemi şartları göz önünde bulundurularak kısıtlı sayıda katılımcı ile gerçekleşti. Başakşehir’in ilimin ve estetiğin merkezi olduğu ortaya konuyor İlk kez yayınlanan eserde Başakşehir’in geçmişte ilimin, mimarinin ve estetiğin merkezi olduğu ortaya konuyor. Eserde ayrıca Başakşehir’in çekirdeğini oluşturan İkitelli Şamlar ve Kayabaşı bölgelerinin doğması, modern yaşanabilir bir yer haline gelmesi gün yüzüne çıkarıldı. “Başakşehirlilere anlatacağımız arşivlere kavuşmuş olduk” Sergi açılışında açıklamalarda bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, önemli eserler ortaya koyacaklarını ifade ederek, “Modern şehircilikle birlikte İstanbul’da marka olmuş aynı zamanda İstanbul’un fiziken de merkezi burası. Birçok şey yan yana gelmiş ve Başakşehir doğmuş. Geçmişi, tarihi olan modern şehirleşmesiyle burada yapılan sosyal hizmetler, spor, eğitim hizmetleriyle, iş imkanlarıyla merkez olmuş bir ilçe. Biz bu çalışmayla birlikte geçmiş eserlere kavuşup gelecekte Başakşehirlilere anlatacağımız arşivlere kavuşmuş olduk. Biz bu arşivlerden elde ettiğimiz bilgilerle belki de birçok aşamalı yatırımlar yapacağız veya bu arşivler bizi yönetecek. İkitelli’de Fatih döneminde mezarlık alan o yolculukta vefat etmiş Abdullah efendinin mezarı var. Buranın etrafına yönelik bir proje hazırlayacağız” dedi.





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