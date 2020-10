Başakşehir hanımeli pazarı hayatlara dokunuyor

-Hanımeli Pazarı detay

İSTANBUL



- Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Hanımeli Başakkadın Girişimcilik Projesi” yüzlerce kadına umut oldu. Başakşehirli girişimci kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini Başakşehir Belediyesi’nin ücretsiz olarak temin ettiği stantlarda kazanca dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor. Başakşehir Belediyesi’nin kadın girişimciliğinin önünü açmak için 2012 yılında hayata geçirdiği Hanımeli Başakkadın Girişimcilik Projesi, 8 yılda yüzlerce kadına ekmek kapısı oldu. Başakşehirli kadınlar, Başakpazar alanında tahsis edilen stantlarda kendi ürettikleri ürünleri satma imkânı buldu. Gıdadan tekstile kadar el emeği göz nuru binlerce ürünün bulunduğu Hanımeli Pazarı, her hafta salı günü ziyaretçilerini bekliyor. Yetenekler ticarete dönüştü Ev hanımlığından ticaret hayatına atılan 71 yaşındaki Asiye Üzel, 8 yıldır Başakpazar’da el emeği ürünlerini sergilediğini belirtti.

Eşi vefat ettikten sonra evine destek sağlamak için bu işe başladığını söyleyen Üzel, kimseye muhtaç olmadan verilen imkânlar sayesinde satış yaptığını ifade etti.

3 yıl önce İSMEK’in açmış olduğu kurslar sayesinde yeteneklerini keşfettiğini söyleyen 62 yaşındaki Atike Şanlı ise, “Kurslar sayesinde örgü bebek yapmayı öğrendim. Önce kendime yapmaya başladım. Çevremdeki insanların ilgisi ile karşılaşınca bunu ticarete dönüştürdüm” şeklinde konuştu.

Bir yanda sanat diğer yanda emek Her salı günü Başakpazar’da tezgâh açtığını söyleyen 74 yaşında Elif Çalış da, “Korona virüsten dolayı hiçbir yere çıkmıyorum. Sadece salı günleri buraya gelip ekmek paramı kazanıyorum” dedi.

Pazarın bir diğer kadın girişimcisi ise gözleme satarak geçimini sağlayan 50 yaşındaki Sadiye Kuyumcu. Eşinin işten çıkarılmasının ardından ticarete atıldığını belirten Kuyumcu, “Eşime destek olmak için Başakşehir Belediyesi’nin hanımeli projesine katıldım. Yıllardır burada gözleme satıyorum ve aileme katkı sağlıyorum” ifadesini kullandı. Hanımeli Pazarı’nda el emeği tablolarını ve yazdığı kitabını tanıtan Semra Uslu, “Bir insanın içinin dışa yansımasını eserlerime aktarıyorum. Önümüzdeki dönemlerde Başakşehir’i anlatan bir kitap hazırlıyorum. Hanımeli pazarı sayesinde ev hanımlarına çok güzel bir imkân sağlandı. Kendimizi ifade etmenin yolu açıldı” dedi.

Hanımeli Pazarı’nda tek amacın kadın istihdamını sağlamak olduğunu belirten AK Parti Başakşehir Kadın Kolları Başkanı Nurdan Ertuğrul, Başakşehirli kadınların kendi el becerilerini ve yaptıkları ürünleri sergileyerek evlerine destek sağladıklarını ifade etti.

Ertuğrul, Hanımeli Pazarı’nda gelmek isteyenler için Başakşehir’in her mahallesinden ücretsiz servislerin kalktığını da sözlerine ekledi.



