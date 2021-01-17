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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Başakşehir güne beyaz örtüyle uyandı

Başakşehir güne beyaz örtüyle uyandı

Kardan görüntü

Yağan Kar Yağışı 

-Park ve caddelerdeki kar görüntüsü
-Genel Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Başakşehir’de sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Meteoroloj Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için kar yağışı uyarısı vermesinin ardından beklenen kar dün itibariyle etkisini göstermişti. İstanbul’un farklı noktalarında yağan kar yağışının etkisini gösterdiği yerlerden birisi de Başakşehir oldu. Vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Parklar ve caddeler beyaz örtüye bürünürken kısıtlama nedeniyle sokaklarda kimsenin olmadığı görüldü.

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