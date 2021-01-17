Başakşehir güne beyaz örtüyle uyandı

-Park ve caddelerdeki kar görüntüsü

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Başakşehir’de sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Meteoroloj Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için kar yağışı uyarısı vermesinin ardından beklenen kar dün itibariyle etkisini göstermişti. İstanbul’un farklı noktalarında yağan kar yağışının etkisini gösterdiği yerlerden birisi de Başakşehir oldu. Vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Parklar ve caddeler beyaz örtüye bürünürken kısıtlama nedeniyle sokaklarda kimsenin olmadığı görüldü.





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