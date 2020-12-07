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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Başakşehir Eskoop sanayi sitesi içinde şüpheli ölüm

Başakşehir Eskoop sanayi sitesi içinde şüpheli ölüm

Polis ekipleri

Şüpheli Ölüm Adli Tıp Olay Yeri İnceleme Adli Tıp Kurumu Sanayi Sitesi 

-Yerde ceset
-Olay yeri inceleme
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Başakşehir Eskoop Sanayi Sitesi içinde yol ortasında Türkmenistan uyruklu bir şahsın cesedi bulundu. Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Başakşehir Eskoop sanayi sitesi içinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu ve 44 yaşında olduğu öğrenilen bir şahsın cesedi yol üstünde, güvenlik görevlileri tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipler ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameralarında incelemelerde bulundu. Şahsın ölüm sebebi henüz bilinmezken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 44 yaşındaki adamın cesedi incelenmek üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan çalışma sürüyor.
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