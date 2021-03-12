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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Başakşehir’den 100. yıla özel anlamlı çalışma

Başakşehir’den 100. yıla özel anlamlı çalışma

Başkan Kartoğlu'nun Mehmet Akif'in mezarını ziyaret etmesi

Ölümsüz Milli Şair Abrin 

-İlçedeki duvarlarda Grafiti çalışmaları
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı münasebetiyle, Başakşehirli gençlerle birlikte Mehmet Akif Ersoy’u kabrini ziyaret etti. Başakşehir Belediyesi tarafından, 5. Etap Mevlana Celaleddin Rumi Caddesi’nde milli şair ve milli marşı anlatan bir grafiti çalışması da gerçekleştirdi. İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümünde milli şair Mehmet Akif Ersoy, Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anılıyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehirli gençlerle birlikte anlamlı bir ziyarette bulundu. Başkan Kartoğlu ve gençler, İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un kabri başında hep birlikte dua etti. 100. yıl Başakşehir’de ölümsüzleşti İlçe genelindeki köprü, alt geçit ve bazı kamu binalarının gri duvarlarını grafiti çalışmaları ile rengârenk bir görünüme kavuşturan Başakşehir Belediyesi, 100. Yılı bir grafiti çalışması ile ölümsüzleştirdi. 5. Etap Mevlana Celaleddin Rumi Caddesi’ndeki bir duvara, İstiklal Marşı’nın ilk dizesi ve Mehmet Akif Ersoy resmedildi. İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı anısına yapılan dikkat çekici çalışma, ilçe sakinlerinin beğenisi kazandı.
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