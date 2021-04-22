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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başakşehir’de zamak imalathanesinde korkutan yangın

Başakşehir’de zamak imalathanesinde korkutan yangın

itfaiye ekiplerinden görüntü

Kimya İmalathane Kimyasal Madde Trol 

-itfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntüler
-detay görüntüler

( İSTANBUL )- Zamak imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü İSTANBUL

- Başakşehir'de Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki zamak üretiminin yapıldığı imalathanede yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, saat 15.30 sıralarında Başakşehir Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi içinde zamak üretiminin yapıldığı imalathanede çıktı. Edinilen bilgiye, zamak üretiminin yapıldığı imalathanede henüz bilinmeyen bir nedenle kimyasal madde yanmaya başladı.
Alevler bir anda büyüdü. Çalışanlar yangını söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca itfaiyeye haber verildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Kimsenin yaralanmadığı yangıda imalathanede hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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