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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Başakşehir’de ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ uygulaması

Başakşehir’de ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ uygulaması

Başakşehir İlçe Kaymakamı Uğur Turan

Polis Küçük Çocuk Farkındalık Trafik Polisi Memur 

-Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin
-Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik
-Polis memurları
-Araç sürücüleri
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Başakşehir'de ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ uygulaması, gerçekleştirildi.
Uygulamaya katılan Başakşehir İlçe Kaymakamı Uğur Turan, “İşaret olmayan, görevli olmayan noktalara, okul geçitlerine geldiğiniz zaman, mutlaka öncelikle ilk geçiş hakkının yayada olduğunu bilmemiz gerekiyor” dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından ‘trafikte yaya önceliği’ne dikkat çekmek amacıyla ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ projesi başlatıldı. 30 Mart itibariyle başlayan uygulama Başakşehir’de de yapıldı. Projede yaya şeridini kırmızıya boyayarak, trafikte bulunan sürücüler için farkındalık oluşturmak amaçlandı. Uygulamaya Başakşehir İlçe Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik ve okul müdürleri katıldı.
Başakşehir’de 30 farklı bölgede 60 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda, araç sürücülerine ‘yayanın ve yaya geçitlerinin önemi’ anlatılarak farkındalık oluşturuldu. Aileleriyle birlikte yolculuk eden küçük çocuklara da kırmızı düdük verildi.
Trafikteki sürücülere uyarılarda bulunan Başakşehir İlçe Kaymakamı Uğur Turan, “Bir uygulama noktasındayız şu anda. Kırmızı çizgimizi de hazırladık. Gelen sürücülerimize ve yayalarımıza diyoruz ki, ‘İşaret olmayan, görevli olmayan noktalara, okul geçitlerine geldiğiniz zaman, mutlaka öncelikle ilk geçiş hakkının yayada olduğunu bilmemiz gerekiyor’. Başakşehir’de 30 farklı noktada eş zamanlı olarak polis mensubu arkadaşlar çalışma yapıyor. Yavrularımıza da kırmızı birer tane düdük verdik. Kendilerini trafik polisi olarak görüp, sürücü olan büyükleri hata yaptıklarında düdüğü çalmaları gerektiğini ifade ettik” dedi.

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