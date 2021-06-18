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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Başakşehir'de yağışın etkisiyle yol çöktü

Başakşehir'de yağışın etkisiyle yol çöktü

drone görüntüsü

( İSTANBUL -DRONE-TEMİZ) İSTANBUL

Sağanak Yağış İstinat Duvarı Yol Çalışması 


- Başakşehir'de sağanak yağışın etkisiyle yol çöktü.Edinilen bilgilere göre, Ziya Gökalp Mahallesi'nde yol çalışması sırasında yağışın da etkisiyle çökme yaşandı. Yağmur suları ile birlikte istinat duvarı ve yol çöktü. Olay yerine itfaiye ekipleri ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipleri olaya müdahalesi sürüyor.
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