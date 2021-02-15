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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başakşehir’de vatandaşların karla imtihanı

Başakşehir’de vatandaşların karla imtihanı

Mahsur kalan araçlar

Mahsur Kaldı Kamera Allah Kar Yağışı 

-Vatandaşların araçları itmesi
-Vatandaşların yürümesi
-Yolda kalanlar röportaj
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- Yollarda kalan araçlar, yürüyen vatandaşlar kameralara yansıdı İSTANBUL

- Başakşehir’de yoğun kar yağışı nedeniyle trafik durdu. Araçlarında mahsur kalan sürücüler ile yollarda kalan vatandaşların karla imtihanı kameralara yansıdı. İstanbul’da geçtiğimiz Cuma günü başlayan kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Beyaz örtüyle kaplanan kent genelinde güzel görüntüler oluşurken, bazı noktalarda yağış çileye dönüştü. Kar yağışının fazla olduğu Başakşehir’de trafik durdu, araçlar mahsur kaldı. Yolda kalan araç sürücüleri ve vatandaşların kar ile imtihanı ise kameralara yansıdı. Kimi sürücüler yoluna devam etmek için uğraşırken, kimi vatandaşların yardımıyla araçlarını kenara çekmeye çalıştı. Yolun kapanması nedeniyle yürümek zorunda olan vatandaşlar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi. “İnşallah ölmeden varacağız” Yaklaşık bir saattir yürüklerini söyleyen Ergin Yücel, “Yolda kaldık. Yolları tuzlamamış galiba büyükşehrimiz sağ olsun. Halk perişan. Allah yardımcımız olsun. Evimiz daha Bahçeşehir’de. Gidecek gibi değiliz. Daha bir, bir buçuk saat yolumuz var. İnşallah varacağız ölmeden” ifadelerini kullandı. (İD-
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