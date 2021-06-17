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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başakşehir’de sopalı yumruklu kavga kamerada

Başakşehir’de sopalı yumruklu kavga kamerada

-Kavga anı (Cep Telefonu Görüntüsü)

( İSTANBUL - ÖZEL)- Kavgaya karışanlar birbirlerine sopalarla saldırdı, yumruk ve tekmeler havada uçuştu İSTANBUL

Kamera Cep Telefonu 


- Başakşehir’de çıkan kavgada iki grup birbirlerine sopalarla saldırdı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gece Başakşehir Bayramtepe Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. Taraflar birbirlerini darp ederken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Bu sırada çalışır vaziyette olan bir motosiklet de yere devrildi. Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmak için uğraşsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra taraflar ayrılırken, yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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