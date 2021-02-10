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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başakşehir’de sivrinekle mücadele sürüyor

Başakşehir’de sivrinekle mücadele sürüyor

Rögar kapaklarındaki ilaçlama çalışmaları

Hastalık Kanalizasyon Sonbahar Yaz Mevsimi Trol 

-Röportaj
-Genel Detay
-(EG-

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Başakşehir Belediyesi sivrisinek üremesini engellemek amacıyla ilçe genelinde bulunan rögar ağlarında çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmaların ardından ilçe sakinlerinin rahat bir ilkbahar ve yaz mevsimi geçirmesi hedefleniyor. Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, vektör özelliği taşıyan insanlara hastalık bulaştırabilen sivrisinek ve karasineklere karşı çalışmalarını kış aylarında da sürdürüyor. Vektörlerin kış aylarını geçirmek için barındıkları ve üreme kaynakları olan kanalizasyon hatları, rögar kapakları, boş kullanılmayan binaların bodrum katları gibi alanlar ekipler tarafından ilaçlanıyor. Sonbahar ve kış aylarını kapsayan dönemde 2 aylık aralarla toplamda 3 kez Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünlerle, ‘kanal sisleme’ çalışmaları yapılıyor. Başakşehir İlaçlama Şefi Eyüp Şaş, çalışmaları 12 ay boyunca kontrollü olarak sürdürdüklerini belirterek, “Bizler sonbahar ve kış aylarında iki aylık periyotlarla toplamda 3 defa kanal sisleme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında gerçekleştirdiğimiz uygulamaların ardından, kış aylarını rögarlarda geçirmeye çalışan sivrinekle mücadeleye devam ediyoruz. Bu çalışmalarla vatandaşlarımızın daha rahat edeceğiz ilkbahar ve yaz sezonu hedefliyoruz. Bizler Başakşehir Belediyesi olarak yenilikçi bir belediyeyiz, şu an da CBS adında bir aplikasyon üzerinden var olan tüm sivrisinek üreme alanlarını ve kanal sisleme uygulamalarını dijital ortamda topluyouz” dedi.

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