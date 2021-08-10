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Basakşehir'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Basakşehir'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Basakşehir'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Aracın yanma anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

İkitelli Kamera Yangın Cep Telefonu 


- Başakşehir'de seyir halinde ilerleyen otomobil alev topuna döndü. Bir anda alevlerin etrafını sardığı otomobilin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın, bugün sabah saat 08.30 sularında Başakşehir - İkitelli yolu üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan otomobilin elektrik aksanında çıkan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Alev topuna dönen aracın yanma anı o esnada oradan geçen başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi. (BT-ZA-
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