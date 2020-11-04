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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Başakşehir'de servis minibüsü devrildi: 14 yaralı

- Başakşehir'de servis minibüsü devrildi: 14 yaralı

Servis aracı

Hastane Trafik Yoğunluğu Sağlık Ekipleri Servis Aracı Trol 

-Diğer araç
-Polis ekipleri
-Çekici
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Başakşehir Mahmutbey yolu üzerinde bir servis aracı karşı şeride geçerek başka bir araç ile çarpıştı. Servis aracının devrildiği kazada 14 kişi yaralandı. Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Mahmutbey yolu Sultangazi istikameti üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 LAD 742 plakalı servis aracı bir anda karşı şeride geçti. Servis aracı, o sırada karşı şeritte seyir halinde olan 34 SZ 2144 plakalı otomobile de çarparak devrildi. Kazada servis aracı içinde bulunan 14 işçi yaralandı, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazanın yaşandığı Mahmutbey yolu Sultangazi istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar kaldırılmasıyla trafik normale döndü. (FT-EG-
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