Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Başakşehir’de sanayi sitesinde güvenlik dehşeti: 1 Yaralı

- Başakşehir’de sanayi sitesinde güvenlik dehşeti: 1 Yaralı

Olay yeri

Güvenlik Görevlisi Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Sanayi Sitesi 

-Sağlık ekipleri
-Röportaj
-Polis ekipleri
-Göz altına alınan saldırgan
-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Başakşehir Triko Dokumacılar sanayi sitesinde güvenlik amiri dehşet saçtı. Bir kişiyi vuran güvenlik görevlisi ve yanındakiler, 2 kişiyi de darp etti. Olay İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Triko Dokumacılar Sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre site yönetimi ile burada iş yerleri bulunan Turgut Çakmak arasında uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Turgut Çakmak ve ailesi dükkanlarında bulunan kiracılarının iş yerini tahliye etmesi sebebiyle yönetimle görüşmeye gitti. Bu sırada yönetim ile Çakmak ve yakınları arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olaya müdahale eden güvenlik görevlisi K.D, Hüseyin Çakmak’ı silahla yaraladı. Olayı gören çevrede ki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Hüseyin Çakmak’ı hastaneye kaldırdı. Bu sırada olayı gerçekleştiren K.D isimli güvenlik amiri de olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Güvenlik amiri araca bindirildiği sırada da olaya karışanları tehdit etmeye devam ettiği görüldü.
"Aylardır ölümle tehdit ediliyorum" Uzun süredir ölümle tehdit edildiğini belirten Turgut Çakmak “7 yıldır İkitelli Organize Sanayi Bölgesindeki imar usulsüzlüklerini ve yolsuzluklarını devletin bütün kurumlarına ihbar ettiğimden kaynaklandı bu silahlı saldırı. Bu sitede kaçak inşaat yapılıyor. Bu sitenin emlakçısının 7 yıldır emlak vergisini kaçırdığını yönetim kurulu başkanı dahil her yere şikayet ettim. Müfettiş geldi, inceleme yaparak rapor tuttular. Bu yolsuzlukları ihbar ettiğim için defalarca beni öldürmek istediler ama başarılı olamadılar. Buraya 6 ay önce bir güvenlik aldılar. Şuan oğlumu vuran güvenlik kendisidir. Beni defa silahla tehdit ettiler. Yönetime dilekçe verdim, ‘bu nasıl güvenlik beni nasıl tehdit eder’ dedim. Bana denen ‘sitenin başkanını ve emlakçısını nasıl şikayet edersin’. Yazılı belgesi var elimde. Oğlumu vuran sitenin güvenlik amiri kapıma kamera taktı adım adım beni takip etti. Kiracım dükkanı tahliye etti. Onun için görüşmeye gittiğimizde kapıya pusu atmışlar. Eşimin ve kızımın kafasını odunla yarmışlar” diye konuştu (VK-YM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptıCinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı