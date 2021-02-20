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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Başakşehir’de salgınla mücadele kapsamında denetim

Başakşehir’de salgınla mücadele kapsamında denetim

Denetimlerden görüntü

Polis Hafta Sonu Hassasiyet 

-Kaymakam Turan’ın açıklamaları
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Başakşehir’de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilçe kaymakamı Uğur Turan ve ilçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin’in katılımıyla geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.
Başakşehir Kaymakamlığı, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Başakşehir genelinde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kısıtlama günü açık olan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetime Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin ile çok sayıda polis katıldı.
Denetimlerde özellikle restoranlarda maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi. Denetleme sonrası bir açıklama yapan Kaymakam Turan, "Arkadaşlarımızla beraber cadde üzerinde bulunan istisna işletme kapsamında bulunan yerleri ziyaret ettik. Umumiyetle kurallara uyduklarını gördük. Çalışanların hijyenle ilgili hassasiyetlerini takdir ettim. Koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı konusunda hafta içi hafta sonu yoğun şekilde sürdürüyoruz. Önemli olan bilinci oluşturmak, yayılım hızını azaltmak. Sahada olmaya çalışıyoruz ” dedi.
(MD-YM-
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