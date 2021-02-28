Başakşehir’de restoranlar denetlendi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Başakşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında restoranlara yapılan denetimler sıkılaştırılırdı. Denetimlerde, polis ve zabıta ekipleri çalışanlara pandemi kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, korona virüs ile mücadele kapsamında denetimlerini arttırdı. Polis ve denetime katılan zabıta ekipleri ilçede bulunan lokanta, restoran ve kafeleri denetledi. Paket servis yapan işyerlerinde kurallara uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, çalışanlara pandemi kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan, denetim yapılan işyerlerinde pandemi kurallarına uyulduğu gözlendi.



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