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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Başakşehir’de restoranlar denetlendi

Başakşehir’de restoranlar denetlendi

Polis ve zabıta ekiplerinin iş yerlerine girişi

Polis Zabıta Trol 

-Denetlemelerden görüntü
-Genel Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Başakşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında restoranlara yapılan denetimler sıkılaştırılırdı. Denetimlerde, polis ve zabıta ekipleri çalışanlara pandemi kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, korona virüs ile mücadele kapsamında denetimlerini arttırdı. Polis ve denetime katılan zabıta ekipleri ilçede bulunan lokanta, restoran ve kafeleri denetledi. Paket servis yapan işyerlerinde kurallara uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, çalışanlara pandemi kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan, denetim yapılan işyerlerinde pandemi kurallarına uyulduğu gözlendi.
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