Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başakşehir’de kumaş yüklü tır böyle devrildi

Başakşehir’de kumaş yüklü tır böyle devrildi

Olay yeri

İlk Müdahale Polis Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Tırdan görüntü
-Dökülen malzemeler

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

- Başakşehir Masko Sanayi Sitesi yolu üzerinde kumaş yüklü bir tır virajı alamayarak yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken tırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.Kaza 09:30 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Masko Sanayi Sitesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 64 AZ 691 plakalı kumaş yüklü tır, sürücüsünin virajı alamaması nedeniyle yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinden kendi imkanları ile çıkan tır sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada yola dökülen malzemeler ise olay yerine getirilen bir başka kamyona yüklendi. Kaza sonrasında tırı kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı. Dökülen malzemelerin olay yerinde bulunan diğer kamyona yüklenmesinin ardından kaza yapan tır bulunduğu yerden kaldırılacak.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı