Başakşehir’de korkutan yangın

-Dumanlar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bahçeşehir Gölet Parkı’nda bir anda yükselen alevler paniğe neden oldu. Bahçeşehir Gölet Parkı’nda elektrik panosundan çıktığı iddia edilen bir yangın meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüyünce, alandan alevler yükseldi. O anlar ise kameralara yansıdı. Alevleri gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verirken yangın kısa sürede söndürüldü.



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