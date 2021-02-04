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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başakşehir’de korkutan yangın

Başakşehir’de korkutan yangın

Alevlerden görüntü

Kamera Yükselen 

-Dumanlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bahçeşehir Gölet Parkı’nda bir anda yükselen alevler paniğe neden oldu. Bahçeşehir Gölet Parkı’nda elektrik panosundan çıktığı iddia edilen bir yangın meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüyünce, alandan alevler yükseldi. O anlar ise kameralara yansıdı. Alevleri gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verirken yangın kısa sürede söndürüldü.
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