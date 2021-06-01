Başakşehir’de “kimyasal atık” paniği

-Maddeden görüntü

-Maddeden çıkan dumanlar

-Röportaj



( İSTANBUL -TOPLU-DRONE-RÖP.)- Maddenin 3 gün önce bir kamyondan döküldüğü iddia edildi- Maddeden duman çıktığı görüldü İSTANBUL



- Başakşehir’de yola kenarına atılan ve kimyasal atık olduğu iddia edilen maddenin 3 gün önce bir kamyondan döküldüğü öne sürülürken, maddenin üzerinden duman çıktığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir Hürrriyet Bulvarı Kalender Sokak'a iddiaya göre, yola kimyasal atık atıldı. Kimyasal atıktan çevreye zehirli gaz yayıldığı öne sürülürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yolu trafiğe kapatırken, bölgeye şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Maddeyi 3 gün önce bir kamyonun döküp gittiği ve kokusunun yeni yayılmaya başlandığı iddia edildi. Maddeden duman çıktığı görülürken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ekiplerin olay yerine gelmesi bekleniyor. “Nefes alamıyoruz” Nesrin Okçu, “Ben her sabah bu yolu kullanıyorum. Her sabah burası bu şekilde. Nefes alamıyoruz. Şuan keskin bir koku var. Kimin attığı neden attığını bilmiyorum. Burada şantiyeler görevliler var onlar görebilirler. Öte yandan yol kenarına atılan madde havadan drone ile görüntülendi.

