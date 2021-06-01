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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Başakşehir’de “kimyasal atık” paniği

Başakşehir’de “kimyasal atık” paniği

Drone görüntüsü

Güvenlik Önlemi Kimya Zabıta 

-Kimyasal maddenin görüntüsü
-Maddenin atıldığı alan
-Ekiplerin görüntüsü

( İSTANBUL -TOPLU-DRONE)- Maddenin atıldığı alan havadan drone ile görüntülendi İSTANBUL

- Başakşehir’de yola atılan ve kimyasal atık olduğu iddia edilen madde nedeniyle panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, maddenin atıldığı alan havadan drone ile görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Başakşehir Hürrriyet Bulvarı Kalender Sokak'a iddiaya göre, yola kimyasal atık atıldı. Kimyasal atıktan çevreye zehirli gaz yayıldığı öne sürülürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yolu trafiğe kapatırken, bölgeye şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Öte yandan maddenin atıldığı alan ise havadan drone ile görüntülendi.
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