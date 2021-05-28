Başakşehir’de kilitli motosiklet park alanları açıldı

-Park alanının yapılması

-Röportaj



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerinden gelen motosiklet sürücüleri için güvenli park alanı talebini 1 haftada yerine getirdi. Başkan Yasin Kartoğlu'nun talimatıyla bir hafta içerisinde yerine getirilen kilitli park alanları sayesinde motosikletliler kendilerini artık daha güvende hissettiklerini söyledi.



Başakşehir Belediyesi, motosiklet sürücülerinin taleplerini dikkate alarak bir ilki daha hayata geçirdi. Motosiklet sürücüleri için daha yüksek güvenliğe sahip kilitli motosiklet park alanları, Başakşehir Belediyesi tarafından hizmete açıldı. Bir haftada hayata geçirildi Türkiye’nin ilk kilitli motosiklet park alanlarının yapımına bir hafta önce başlandı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçe sakinlerinden İpek Süleymanoğlu’nun talebinin ardından uygun noktalarda çalışma başlatılması talimatını verdi. İlçe genelinde ilk etapta belirlenen 5 noktada çalışmalar bir hafta gibi kısa sürede tamamlandı. “Dilekçeme hızlı dönüş yaptılar” Güvenli park alanı Başakşehir Belediyesi’ne dilekçe veren ve talebi bir haftada çözüme ulaştırılan motosiklet sürücüsü İpek Süleymanoğlu, “10 yılı aşkındır motosiklet kullanıyorum. Biz motosiklet kullanıcılarının en büyük sorunlarından birisi, bir yere gittiğimizde motosikletimizi kilitleyeceğimiz bir yer bulamıyoruz. Bununla alakalı Başakşehir Belediyesi’ne bir dilekçe ulaştırdım. Çok kısa süre içerisinde dilekçem cevaplandı ve belediyeye davet edildim. Başkan Yasin Kartoğlu, konuyla çok ilgilendi. Başkanımız sağ olsun projede benim de fikirlerimi alarak hemen harekete geçti.” diye konuştu.

“Tüm Türkiye’ye örnek olur inşallah” Proje üzerine daha önceden araştırma yaptığını anlatan Süleymanoğlu, “Kilitleme noktalarının nasıl olacağından tutun da, daha güvenli kilit sistemleri nasıl olur diye bir araştırma yapmıştım. Başkan Yasin Kartoğlu’yla Başakşehir içerisinde öncelikli noktaları belirledik. Başkanımız da kendi görüşlerini de belirterek güzel bir proje başlattı. En dayanıklı kilitleme aparatları bulunarak kurulum yapıldı. Şimdi birçok noktada park yerine kavuştuk. Bu sistem sayesinde kendimizi daha güvende hissediyoruz. Aklımız motosikletimizde kalmıyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu proje önce İstanbul’a sonra tüm Türkiye’ye örnek olur.” ifadelerini kullandı. Kilitli motosiklet park alanlarının sayısının zamanla artırılması hedefleniyor.

