Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Başakşehir’de karın tadını çocuklar çıkardı

Başakşehir’de karın tadını çocuklar çıkardı

Karda oyun oynayan çocuklar

Uttu Yağan Kar Yağışı 

-Parklardan görüntü
-detaylar

( İSTANBUL )- Kartopu oynayan çocuklar doyasıya eğlendi- Karı gören çocuklar sokağa çıkma kısıtlamasını unuttu İSTANBUL

- İstanbul’da dün gece itibariyle yağan kar yağışı Başakşehir’de etkisini göstererek ilçeyi beyaza bürüdü. Kartopu oynayarak karın tadını çıkaran çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasını unuttu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için kar yağışı uyarısı vermesinin ardından kar yağışı, dün etkisini göstermeye başladı.
Yağışın etkisini gösterdiği yerlerden birisi de Başakşehir oldu. İlçe sakinleri güne beyaz örtüyle uyandı. Sabaha kar ile uyanan çocuklar, sokağa çıkarak doyasıya eğlendi. Korona virüse karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını unutan çocuklar, poşetlerle kaydı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı