Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Başakşehir’de iş hanının çatı katında yangın

Başakşehir’de iş hanının çatı katında yangın

Cep telefonu görüntüsü

Çatı Katı Aktüel 

-Caddeden aktüel görüntüler
-Drone görüntüsü

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Başakşehir’de bir iş hanının çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayılan yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Soba bacasından kaynaklı meydana gelen yangında, iş hanının çatısı kısa sürede alev aldı. Rüzgarında etkisiyle çatıda hızla yayılmaya başlayan yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bina boşaltıldı Bina içerisinde bulunan ve farklı iş yerlerinde çalışan işçilerin tamamına bina boşaltıldı. Polis ekipleri tarafından cadde trafiğe kapatıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement