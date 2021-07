Başakşehir'de İBB'nin cadde üzerine kurduğu şantiye, tehlike saçmaya devam ediyor

-Yola dökülen kumlar ve taşlar

- Başakşehir’de bulunan İstiklal Caddesi üzerinde yol genişletme çalışması yapan İBB, akan trafiğe kurduğu şantiye alanı ile tehlike saçmaya devam ediyor. Yol kenarında bulunan kırık ve büyük betonlar her an devrilme tehlikesi saçarken topraklar ise yola dökülüyor.Geçtiğimiz aylarda İBB tarafından genişletme çalışmasına başlatılan Başakşehir - Kayaşehir arasında bulunan İstiklal Caddesi üzerine kurulan güvenliksiz şantiye alanında geçtiğimiz günlerde bir kişi kamyonun altında kalarak ölmüştü. Şantiye alanı ve çevresinde ciddi bir güvenlik önlemi alınmaması ve akan trafikte yol kenarına koyulan yüzlerce kilo ağırlığındaki parçalanmış beton kütleleri yolu kullananlara tehlike saçmaya devam ediyor. Yüzlerce kiloluk beton kütlelerinin her an düşebilme tehlikesinin yanı sıra çatlaklardan yola toprak ve kumda dökülüyor. Cadde üzerinde şantiye alanının hemen dibinde bulunan İETT duraklarında da hiçbir önlem alınmaması dikkat çekti.