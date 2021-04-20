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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Başakşehir'de hatalı sollama kazası kamerada

Başakşehir'de hatalı sollama kazası kamerada

Güvenlik kamerası

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kamera Zincirleme Kaza Hatalı Sollama 


- Başakşehir'de hatalı sollama yapan kamyonet, zincirleme kazaya neden oldu. 2 kişinin yaralandığı kaza, kameralara saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde TEM Otoyolu Altınşehir yanyolda meydana geldi. Hatalı sollama yapan bir kamyonet, ara sokaktan çıkan taksiye çarptı. Savrulan taksiye aynı şeritteki bir minibüs de çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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