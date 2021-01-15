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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Başakşehir’de freni patlayan kamyonet böyle devrildi

Başakşehir’de freni patlayan kamyonet böyle devrildi

Kaza anı

Polis Kamera 

-Olay yerinden görüntü
-Röp.
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Başakşehir’de yokuş aşağı inen kamyonet, freni patlayınca bir araca çarpıp yan yattı. Şans eseri yaralının olmadığı kaza anı kameraya yansıdı. Kaza, Başakşehşehir İpkas Plastikçiler Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Sarıdoğan isimli 41 FU052 plakalı kamyonet sürücüsü, yokuş aşağıya inerken, iddiaya göre freni patladı. kamyonet sürücüsü, bir iş yerinin önünde bulunan 34 DAL 951 plakalı otomobile çarpıp yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kamyonet sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlatırken olası bir faciadan dönüldü. Kaza sonrası kamyonet, çarptığı araçta ve dükkanın kapısında maddi hasar meydana geldi. Çok korktuklarını belirten Adem Taşan, “Gürültüyle kalktık yerimizden. Şoför, yukardan aşağıya doğru freni patladığını söylüyor. Aşağıya doğru gitmektense sokağa girip, olayı kurtarayım diye düşünüyor" dedi.

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