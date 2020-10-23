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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Başakşehir’de fabrika yangını...Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı

Başakşehir’de fabrika yangını...Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı

Drone

Fabrika Yangını Fabrika Organize Sanayi Bölgesi Gesi 

-Yanan fabrika
-İtfaiye ekipleri
-Vatandaşlar
-İtfaiye soğutma çalışmaları
-detaylar

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Başakşehir’de organize sanayi bölgesi içerisindeki plastik ham madde fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar çevre ilçelerden de görüldü.
Olay, bugün 17.30 sıralarında Başakşehir’deki organize sanayi bölgesinde yaşandı. Bir plastik ham madde fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar diğer ilçelerden de görüldü.
Yükselen dumanları gören vatandaşlar panik yaşadı. Yanan fabrikanın iki yanında bulunan tekstil fabrikalarına da yangınının sirayet etmemesi için itfaiye ekipleri tarafından yoğun çaba sarf edildi. Olayda bazı vatandaşlar dumandan etkilenirken yangın yaklaşık 1,5 saatlik bir çalışma sonrasında söndürüldü.
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