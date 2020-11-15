Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Başakşehir’de dezenfekte çalışmaları

Başakşehir’de dezenfekte çalışmaları

drone görüntüsü

Ocaklar Dezenfeksiyon Irak Trol 

-çalışmalardan görüntü
-ekipler
-genel ve detay

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Başakşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmaları hızlandırdı. Hastane, sağlık ocakları ve otobüs durakları gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Başakşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda ilçe genelinde alınan önlemler artırıldı. Dezenfekte edilmedik alan bırakmamak için çalışmalarını yapan Başakşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına Güvercintepe Mahallesi’nde devam etti. Çalışmalar 5 araç ve 50 personelle yapıldı Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki cadde ve sokaklar ile halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi. 5 araç 50 personel ile 7/24 esasına göre devam eden çalışmaların son durağı, Güvercintepe Mahallesi oldu. İlçe sakinlerine uyarılar da yapılıyor Mahalle genelindeki site, cami ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere sokak, cadde ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Ekipler, çalışmaların yanı sıra mahalle sakinlerine korona virüs salgınına karşı uyarılarda bulundu. Vatandaşlar, ihtiyaçları olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve kişisel temizliklerine dikkat etmeleri yönünde bilgilendirildi. Dezenfeksiyon çalışmaları, ilçe genelinde vatandaşların yoğunluk olarak kullandığı alanlarda devam edecek.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı