- Başakşehir’de çocukların kar keyfi

- Başakşehir’de kar yağışı ile birlikte sokağa çıkan çocuklar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. İstanbul’da birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışı devam ediyor. Başakşehir’de kar yağışını fırsat bilen çocuklar akşam saatlerinde sokağa çıkarak, karın keyfini çıkardı. Çocuklardan kimisi kartopu oynayarken, kimisi ise kayarak eğlendi. (MT- İD-
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