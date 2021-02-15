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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Başakşehir’de çocukların kar keyfi

- Başakşehir’de çocukların kar keyfi

çocuklardan görüntü

Kar Yağışı 

-çocukların kartopu oyunu

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Başakşehir’de kar yağışı ile birlikte sokağa çıkan çocuklar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. İstanbul’da birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışı devam ediyor. Başakşehir’de kar yağışını fırsat bilen çocuklar akşam saatlerinde sokağa çıkarak, karın keyfini çıkardı. Çocuklardan kimisi kartopu oynayarken, kimisi ise kayarak eğlendi. (MT- İD-
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