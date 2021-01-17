Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Başakşehir’de çocuklar karın keyfini doyasıya çıkardı

Başakşehir’de çocuklar karın keyfini doyasıya çıkardı

Karda kayan çocuklar

Yarış Kar Topu Luna Park Kardan Adam Kar Yağışı 

-Çocukların kar topuyla oynaması
-Kardan adam
-Genel Detay

( İSTANBUL )- Kartopu oynayıp, tepsiyle kaydılar İSTANBUL

- İstanbul’da kar yağışı etkisini gösterirken Başakşehir adeta beyaza büründü. Çocuklar parkta kartopu oynayıp, poşet ve tepsiyle kayarak çıkardılar. Kardan adamda da yapan çocuklar karın keyfini doyasıya çıkardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için kar yağışı uyarış vermesinin ardından kar yağışı dün itibariyle etkisini göstermeye başladı.
Başakşehir adeta beyaza büründü. Karı gören çocuklar evlerinin önünde buluna parklara çıktı. Parka gelen çocuklar poşetler ve tepsi yardımıyla kardılar. Çocuklar, kar topu oynayan çocuklar, kardan adam da yaparak, karın tadını doyasıya çıkardı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı