Başakşehir’de çocuklar karın keyfini doyasıya çıkardı

-Çocukların kar topuyla oynaması

-Kardan adam

-Genel Detay



( İSTANBUL )- Kartopu oynayıp, tepsiyle kaydılar İSTANBUL



- İstanbul’da kar yağışı etkisini gösterirken Başakşehir adeta beyaza büründü. Çocuklar parkta kartopu oynayıp, poşet ve tepsiyle kayarak çıkardılar. Kardan adamda da yapan çocuklar karın keyfini doyasıya çıkardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için kar yağışı uyarış vermesinin ardından kar yağışı dün itibariyle etkisini göstermeye başladı.

Başakşehir adeta beyaza büründü. Karı gören çocuklar evlerinin önünde buluna parklara çıktı. Parka gelen çocuklar poşetler ve tepsi yardımıyla kardılar. Çocuklar, kar topu oynayan çocuklar, kardan adam da yaparak, karın tadını doyasıya çıkardı.



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