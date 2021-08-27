Başakşehir'de bir binanın çatı katında korkutan yangın

--Anne ve çocukların kurtarılışı -- İtfaiye ekipleri müdahale -- Görgü tanığı RÖP. --Diğer Genel Detaylar
( İSTANBUL )- 2 kişi dumandan etkilendi İSTANBUL
- Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada mahsur kalan anne ve çocuklarını itfaiye ekipleri balkondan kurtardı. Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Orhangazi Caddesinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında saat 14.00 bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. meydana geldi. Binada bulunan bazı vatandaşlar çıkmayı kendilerini dışarı atarken, bir dairede bulunan anne ve 2 çocuğu içeride mahsur kaldı. Anne ve çocuklar dumandan etkilenirken, çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, anne ve çocuklarını balkondan kurtardı. Alevler söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (BT-ZA-
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım