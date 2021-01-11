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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başakşehir’de alevler içinde kalan araçtan son anda indi

Başakşehir’de alevler içinde kalan araçtan son anda indi

Alevlerden görüntü

Ticari Araç 

-İtfaiyenin müdahalesi
-Genel Detay

( İSTANBUL ) -- Hafif ticari araç bir anda alevler içinde kaldı İSTANBUL

- Başakşehir’de sürücüsünün çalıştırdığı hafif ticari bir otomobil bir anda alevler içinde kaldı. Motor kısmında çıkan alevlerin sardığı araçta sürücü son anda inerek canını kurtardı. Yangın Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Peyami Safa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün çalıştırdığı 34 AEK 032 plakalı hafif ticari araçta motor arızasından dolayı dumanlar çıkmaya başladı.
Kısa sürede motor kısmında alevlerin yükseldiği aracın sürücüsü son anda araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler içinde kalan araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. (YM-
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