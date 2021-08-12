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Başakşehir’de 5 katlı iş yerinin çatısında korkutan yangın
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başakşehir’de 5 katlı iş yerinin çatısında korkutan yangın

Başakşehir’de 5 katlı iş yerinin çatısında korkutan yangın

Dumanlar yükselen işyerinden cep telefonu görüntüsü

Sağlık Ekibi İkitelli Cep Telefonu Yükselen Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden görüntü
-Çalışan ile röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Başakşehir’de bulunan Aymakoop Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi’ndeki 5 katlı atölyenin çatısında yangın çıktı. Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken çatıdaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, saat 07:00 sıralarında Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi’ndeki Aymakoop Sanayi Sitesi’nde bulunan 5 katlı atölyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölyenin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinde bulunan çalışanlar korku ve panikle kendilerini dışarı atarken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Can kaybı yada yaralanmanın yaşanmadığı olayda yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
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