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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Başakşehir Belediyesi’nden dikkat çeken farkındalık çalışması

Başakşehir Belediyesi’nden dikkat çeken farkındalık çalışması

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Resul Koç’un bir günü detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kısa Film Görme Engelli Aston Farkındalık Görme Engelliler 


- Dezavantajlı bireylere yönelik proje ve hizmetlerini aralıksız sürdüren Başakşehir Belediyesi, dikkat çeken bir farkındalık çalışmasına imza attı. Beyaz Baston Körler Haftası münasebetiyle hazırlanan video ile görme engelli bireylerin bir günü çarpıcı biçimde ortaya kondu. Başakşehir Belediyesi, Beyaz Baston Körler Haftası’nda dikkat çeken bir video hazırladı. Videoda görme engellilerin yaşadığı sıkıntılar yerine toplumun diğer bireylerine göre avantajları ele alınarak farkındalık oluşturuldu. Kısa film tadında hazırlanan videoda Başakşehir’de ikamet eden görme engelli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Resul Koç’un bir günü ele alındı. “Gözümüz Kapalı Yaparız” Küçükçekmece Zehra Mustafa Dalgıç Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan Resul Koç’un uyanmasıyla başlayan videoda, daha sonrasında izleyicileri karanlık bir ekran karşılıyor. Koç’un gün içinde yaptığı tüm aktiviteler, gelen karanlık ekranın arada bir açılmasıyla devam ederek karanlığın ardındaki ışıkla mücadelesi kısa film tadında ele alınıyor. “Önümüzdeki engelleri kaldırın” Engellilerin yaşamının daha farklı olduğunu dile getiren Resul Koç, “Bizim yaşamlarımızı kolaylaştırmak ve renklendirmek, hem bizim hem de engelsiz bireylerin ellerinde. Eğer onlar bizim önümüzden engelleri kaldırırlarsa biz engelli değil, her şeyin üstesinden ‘en’ gelen oluruz. Bütün insanlar birbirine muhtaç ama ben, bir engellinin başkalarına olan ihtiyaçlarını en aza indirmesi taraftarıyım. Bunu da engelli arkadaşlarımız kendileri başaracak. Tüm engelli kardeşlerimizin kendilerine güven duymalarını istiyoruz” diye konuştu.

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