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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Başakşehir Belediyesi’nden Başakşehirlilere özel yeşil alan

Başakşehir Belediyesi’nden Başakşehirlilere özel yeşil alan

Tabiat Parkından drone görüntüleri

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Çevre Kirliliği Uzunlu Hava Sahası Kabil Şili 


- Başakşehir Belediyesi, ilçenin huzur köşesi Şamlar Tabiat Parkı’nda ilçe sakinlerine özel bir etkinlik alanı oluşturdu. Piknik alanlarından yürüyüş parkurlarına, tarihi mekânlardan eşsiz doğa manzarasına kadar birçok özelliğe sahip 5. Kapı, Başakşehirlilere yeşille iç içe keyifli bir gün vaat ediyor. Başakşehir Belediyesi, İstanbul’un en güzel florasına sahip Şamlar Tabiat Parkı 5. Kapı’da doğayla iç içe bir etkinlik alanı oluşturdu. Doğanın merkezinde yer alan ve sadece Başakşehirlilerin kullanabileceği alan, misafirlerine yeşillikler içinde rahat bir nefes alma imkanı sunuyor. Şamlar’ın eşsiz manzarası büyülüyor Şamlar Tabiat Parkı, Başakşehirlileri kuş cıvıltıları ve tabiatın eşsiz güzelliğiyle karşılıyor. Yeşilin her tonuna kucak açan 5. Kapı’da, misafirlerin keyifli bir gün geçirmesi için her ayrıntı düşünüldü. Alan içerisinde; 3 bin 250 metre uzunluğunda yürüyüş parkurunun yanı sıra 3, 6 ve 9 kilometreden oluşan 3 treeking parkuru yer alıyor. Ayrıca çocukların doğayı keşfetmesini sağlayacak oyun alanları ve Şamlar’ın eşsiz manzarasını gözler önüne seren seyir terası da bulunuyor. Mangal yapmak ve ateş yakmak yasak Şamlar Tabiat Parkı 5. Kapı’da, muhtemel bir yangın ve çevre kirliliğin önüne geçmek için mangal yapmaya ve ateş yakmaya izin verilmiyor. Dumansız hava sahası olarak belirlenen alan, Başakşehirlilere yanlarında getirdikleri piknik malzemeleriyle keyifli bir gün geçirme imkânı sağlıyor. Doğa ve tarih iç içe Şamlar Tabiat Parkı, sadece doğal güzellikleri değil, ecdat yadigârı eserleri de yakından görme fırsatı sunuyor. Alana 7 kilometre uzaklıkta bulunan 2. Mahmut döneminden kalma bendi ziyaret etmek isteyenler, yeşillikler içinde tarihi bir yolculuğa çıkabiliyor. (YM-
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