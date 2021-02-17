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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başakşehir Belediyesi Dünya Kediler Günü’nde sevimli dostları unutmadı

Başakşehir Belediyesi Dünya Kediler Günü’nde sevimli dostları unutmadı

Ekiplerin amam hazırlaması detay

Köpek Kar Yağışı Hayvan Sokak Hayvanları 

-Ekiplerin mama dağıtması detay
-Kedi evlerinin konulması detay
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Başakşehir Belediyesi 17 Şubat Dünya Kediler Günü’nde anlamlı bir çalışmaya yaptı. İstanbul’da yoğun kar yağışının etkisiyle barınma ve mama ihtiyacında zorluk çeken sokak hayvanlarına kedi evi ve mama dağıtımı yaptı. İstanbul’da yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışının ardından Başakşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına hız verdi. Mama dağıtımlarını günlük bir tona çıkaran ekipler, çalışmalarında 17 Şubat Dünya Kediler Günü’nde kedi evi dağıtımı yaparak devam etti. “Başakşehirli hayvanseverdir” Başakşehir Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını titizlikle devam ettiğini belirten Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, “Onlar bizim canlarımız ve canlarımızı çok seviyoruz. Başakşehirli hayvanseverdir mottosuyla çok güzel çalışmalar hayata geçirildi” dedi.
“Günlük bir ton mama dağıtımı” Başakşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şefi Mehmet Metin de, “Kar yağışının etkili olduğu günlerde sokak hayvanlarımıza yönelik çalışmalarımızı hızlandırarak devam ediyoruz. 17 Şubat Dünya Kediler Günü kapsamında ilçemizde bulunan kamu kurumları ve esnaflarımıza kedi evleri armağan ediyoruz. İstanbul’da hafta başından bu yana etkili olan kar yağışıyla birlikte günlük bir ton kedi, köpek ve kuşlarımız için mama dağıtımı yapıldı” şeklinde konuştu.
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