BAŞAK Projesi'nde ilk temel atıldı

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla başlattığı Başkent Ankara Köy Evleri (BAŞAK) Projesinde ilk temel atıldı.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirilen BAŞAK Projesi için ilk temel, Ayaş’ın Yağmurdede Mahallesi’nde atıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yağmurdede Mahallesi'nde zemin etüdü, mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri tamamlanan bir köy evinin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek kontrollerini sağladı.Vatandaşların BAŞAK projesine yoğun ilgi gösterdiğini ve bugüne kadar 100’den fazla başvuru aldıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi İnşaat Mühendisi Özgehan Burak Özen, “BAŞAK Projesi uygulaması için Ayaş’ın Yağmurdede Mahallesi'ne gelerek statik açıdan kontrolleri yaptık. Ondan sonra da beton dökme işlemi gerçekleştirilecek. Projede zemin etüdü, mimari, statik, mekanik, elektrik projelerini ücretsiz karşılıyoruz. Vatandaşımızın uzun ve mutlu bir yaşam sürmesi bizler için çok önemli. Ankara’nın bütün ilçelerinden başvurular aldık. Kış mevsimi olmasına rağmen başvurular oldukça yüksek. Yaz mevsimi ile birlikte başvuruların daha da çoğalacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.Köyünde ev yaptırmak isteyen vatandaşlar, parsellerine ait aplikasyon krokileri ile önce ilçe belediyelerine başvuruyor. İlçe belediyelerinin hazırladığı imar çapı ve yol kotu belgeleri ile taleplerini teslim ettikten sonra Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Kırsal Planlama Şube Müdürlüğüne başvuran vatandaşlar, parsellerine uygun projeleri seçiyor. Bu işlemin ardından vatandaşlar için zemin etüdü çalışmaları yapılarak, mimari, statik, elektrik ve mekanik projelerini ücretsiz hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, belgeleri ilçe belediyesine iletiyor. İlçe belediyesi tarafından projelerin onaylanmasının ardından da kırsal yapı izin belgesini alan vatandaşlar inşaata başlıyor.



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