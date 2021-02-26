Bartınlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü video mesajla kutladı

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( BARTIN ) - BARTIN



- Bartın’da yaşayan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü video mesajla kutladılar. AK Parti Bartın Tanıtım Medya Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü için hazırlanan video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Birçok meslek grubundan vatandaşın yanı sıra engelli vatandaşlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutlamaları ve sevgi dolu mesajları dikkat çekti. (BB-YE)



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