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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Bartınlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü video mesajla kutladı

Bartınlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü video mesajla kutladı

Vatandaşların doğum günü mesajları

Sosyal Medya Doğum Günü Engelli Vatandaş 

-Cumhurbaşkanı videoları
-AK Parti İl Başkanı mesaj

( BARTIN ) - BARTIN

- Bartın’da yaşayan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü video mesajla kutladılar. AK Parti Bartın Tanıtım Medya Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü için hazırlanan video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Birçok meslek grubundan vatandaşın yanı sıra engelli vatandaşlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutlamaları ve sevgi dolu mesajları dikkat çekti. (BB-YE)
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