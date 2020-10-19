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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bartın Valisi Güner’in eşinin korona virüs testi pozitif çıktı

Bartın Valisi Güner’in eşinin korona virüs testi pozitif çıktı

-arşiv-

İlaç Tedavisi 

-Vali Güner ve Eşi 15 Temmuz Töreninde
-Vali Güner ve Eşi Devlet Övünç Beratı Töreninde
-Vali Güner Koronavirüs Esnaf Denetiminde
-Vali Güner Koronavirüs Denetimleri Açıklama

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın Devlet Hastanesinde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Bartın Valisi Sinan Güner’in eşinin korona virüs testi pozitif çıktı.Konuya ilişkin Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Vali Sinan Güner’in eşi Uzm. Dr. Beyhan Güner’in yoğun bakımda bir hastaya müdahalesi sırasında olabileceği tahmin edilen bir bulaş sonucu Covid-19 testi pozitif çıkmış, temaslısı olan Vali Sinan Güner’in testi pozitif olmamakla birlikte teyit amaçlı çekilen BT’de Covid ile uyumlu bir görüntü oluşması nedeniyle tedbiren Covid-19 ilaç tedavisine başlanmış, beş günlük tedavinin bitiş tarihi olan Çarşamba günü yapılacak olan PCR testinde çıkacak sonuca göre uygun işlemlere devam edilecektir" denildi.
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