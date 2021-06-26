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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BARTIN - Sağanak nedeniyle evlerin bodrum katlarını su bastı

BARTIN - Sağanak nedeniyle evlerin bodrum katlarını su bastı

- Belediye ekiplerinin kapanan yolları açması - Ekiplerin ev ve işyerlerinden su tahliyesi - Sağanak sonrası aksayan ulaşımdan görüntülerBARTIN (AA) - Bartın 'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını su basarken, sel ve taşkınlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, Gölbucağı, Aladağ ve Cumhuriyet mahallelerinde sele yol açtı.Taşkın nedeniyle Zonguldak - Bartın yolunda ulaşım aksarken, Kavallar Caddesinde sel ile gelen toprak nedeniyle yol ulaşıma kapandı.Aladağ ve Gölbucağı mahallelerinde de bazı işyerleri ile bodrum katta bulunan evleri su bastı. Bartın Belediyesi ekiplerince ulaşıma kapanan yollar ulaşıma açılırken, su basan meskenleri temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, yoğun yağış nedeniyle üst noktalardan gelen suların bazı noktalarda sorunlar oluşturduğunu söyledi.

Akın, bütün belediye ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu ve sorun yaşanan bölgelere anında müdahale ettiklerini de sözlerine ekledi.

Su Bodrum Sağanak Sel 

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